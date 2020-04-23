» قرار هام من النيابة بشأن حنين فتاة "تيك توك"

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حنين حسام
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ، تجديد حبس الطالبة حنين حسام الشهيرة بفتاة التيك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات .

 وألقت  أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاة التيك توك "حنين حسام"التى ظهرت في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.

وأنطلقت قوة من مباحث الآداب انطلقت لتحديد مكانها وتم إعداد كمين لها وضبطها وجارى عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وكان النائب العام أمر فى وقت سابق  اليوم بحبس المتهمة حنين حسام أربعة أيام


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