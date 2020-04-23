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فيديو مرعب.. ثور ضخم هارب من المذبح يهاجم امرأة وطفلها الرضيع

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فتحي مجدي

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أصيبت امرأة صينية بحالة من الرعب، بعد أن تفاجأت بثور ضخم استطاع الهرب بينما كان في طريقه للذبح يقوم بمهاجمتها ومعها طفلها الرضيع في أحد الأحياء الشعبية بمدينة "هيوان ".

ولم تصدق الأم التي انتابتها حالة من الصدمة، نفسها، عندما نظرت لأعلى لترى جاموسًا بقرون عملاقة يتجه نحوها وطفلها .

وحاولت الابتعاد عنه، لكنه قام بدفعها إلى الخلف، وأخذ يضربها في الحائط، وفي تلك الأثناء أخذ الطفل في الصراخ وسقط على الأرض .

فجأة، خرج بعض أفراد العائلة الذين سارعوا بالتصدي للثور، بينما حاولت الأم الخائفة عبثًا دفعه بعيدًا باستخدام قدمها فقط، قبل أن يتمكن أحدهم من دفع الثور بعيدًا، وزحفت الأم إلى داخل منزلها، كما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية . 

وقتلت الشرطة الثور بالرصاص. وقالت في بيان لاحق إن الطفل لم يصب بأذى في الحادث .

وقال متحدث باسم مركز شرطة شيتشنج المحلي: "تم نقل الجاموس إلى مسلخ. هربت على الطريق. بعد هروبها، أصابت امرأة في الثلاثينيات من عمرها. عانت من إصابات في الأنسجة الرخوة، لكن طفلها لم يصب بأذى ".

وأضاف: "لقد حضرنا المشهد على الفور وأطلقنا النار على الجاموس بعد الحصول على موافقة من مكتب الأمن العام ".

شاهد من هنا.. 

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