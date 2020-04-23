» اليابان.. إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

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تعتزم اليابان توسيع قائمة الدول التي يمنع على المسافرين منها دخول البلاد، تزامنًا مع إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.


جاء هذا بحسب وكالة "كيودو" اليابانية اليوم الخميس على أن يشمل هذا الحظر روسيا ودول الشرق الأوسط.

وحسب الوكالة، فإن القرار يأتي لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيوافق عليه مجلس الأمن الوطني الياباني برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي في وقت قريب.

وسيشمل القرار ما مجموعه نحو 80 دولة، وسيمنع دخول الأراضي اليابانية لكل من زار تلك البلدان قبل أقل من أسبوعين من وصوله المفترض إلى اليابان.

وسترفع الخارجية اليابانية مستوى التحذير من خطر السفر إلى تلك البلدان إلى الدرجة الثالثة.

وفي وقت سابق، أغلقت طوكيو أبوابها أمام مواطني 73 دولة ومنطقة في العالم، منها الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، كما علقت مفعول تأشيرات الدخول للمواطنين الأجانب.

وسجلت اليابان حتى الآن نحو 12 ألف إصابة و300 وفاة بكورونا، وأعلنت السلطات قبل أيام حالة طوارئ وطنية لاحتواء الوباء.



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