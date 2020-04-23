  • الخميس 23 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

بيان عاجل من السلطات السعودية عن شهر رمضان

الطيب

وباء كورونا في برنامج «الإمام الطيب» خلال رمضان

كيم

وفاة "كيم جون أونج" تثير مخاوف من فوضى عارمة بكوريا الشمالية

بالفيديو.. تورط وزير بارز في موقف محرج مع مسئولة كبيرة

النفط

أسعار النفط تحقق مفاجأة

ارشيف

«الوزراء» يعلن مواعيد الحظر في رمضان

أرشيفية

موقف حاد من الجامعة العربية ضد إسرائيل

مكة

ارتفاع وفيات "كورونا" بمكة

الدواجن

أرقام قياسية عن "صناعة الدواجن" في مصر

القرني: نحن المملكة العظمى .. وأميرة سعودية ترد بهذه الرسالة

القرنى: نحن المملكة العظمى.. وأميرة سعودية ترد بهذه الرسالة

«الوزراء» يعلن مواعيد الحظر في رمضان

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

مؤتمر صحفي عاجل لـ"مدبولي" بشأن الحظر في رمضان

#

رفع جزئي لحظر التجول في رمضان في دولة عربية

#

بعد فيديو محمد رمضان المثير .. أحمد السعدني: بنتشتم بسببك

#

بعد إصابة «جونسون» بكورونا.. مستشاره يهرب من مقر الحكومة

حكومة

الوزراء

وفاة

رمضان

كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،  مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد قبل حلول شهر رمضان.

وأكد على أن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

كما أعلن رئيس الوزراء إعادة فتح المحلات التجارية طوال أيام الأسبوع لحد الخامسة مساء.  

وقررت الحكومة عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.

وهنأ رئيس الوزراء، الشعب المصرى بحلول شهر رمضان المعظّم، مٌتمنياً من الله أن يحل الشهر الكريم بكل الخير على بلدنا الحبيب مصر والعالم أجمع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دراسة: المدخنون أقل عرضة للإصابة بكورونا
» اليابان.. إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"
» انخفاض قياسي للتجارة الخارجية الإيطالية
» وفاة دكتور مصرى بـ "كورونا" في بريطانيا
» مي عمر تثير ضجة وتتصدر جوجل لهذا السبب
» تونس تعلن مواعيد استئناف الدورى
» رقم يبغضه الجميع "المحبوب الأول" في العالم بعد كورونا
» وزير بريطاني يتعرض لموقف محرج بسبب نسيانه إغلاق الميكروفون
» انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان
» فنانة شهيرة: ذهبت لعيادة نفسية مرتين
» فلكى يكشف سر عدم تحرى السعودية هلال رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:34 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية