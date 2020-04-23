«الوزراء» يعلن مواعيد الحظر في رمضان

23 أبريل 2020 - 03:17 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد قبل حلول شهر رمضان.

وأكد على أن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

كما أعلن رئيس الوزراء إعادة فتح المحلات التجارية طوال أيام الأسبوع لحد الخامسة مساء.

وقررت الحكومة عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.

وهنأ رئيس الوزراء، الشعب المصرى بحلول شهر رمضان المعظّم، مٌتمنياً من الله أن يحل الشهر الكريم بكل الخير على بلدنا الحبيب مصر والعالم أجمع.



