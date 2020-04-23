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أسعار النفط تحقق مفاجأة

مال وأعمال

النفط
النفط
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الطيب حسين

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حققت أسعار النفط في التعاملات بآسيا مفاجأة اليوم الخميس، عندما سجلت ارتفاعًا بسبب التوتر بين أمريكا وإيران بحسب  وكالة "فرانس برس".
ووفقا للوكالة فإن التوتر طغى على انعكاسات انتشار فيروس كورونا، الذي يتسبب بإضعاف الطلب ويغرق المنشآت بالمخزون.

وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 11.61% إلى 15.38 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 10.31% ليبلغ 22.47 دولار للبرميل.

وانهارت أسعار الذهب الأسود في الأسابيع الأخيرة مع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحد من تفشي وباء كوفيد-19 وتراجع الطلب العالمي على الخام.

وعزت مجموعة "فيليب فيتشرز" الارتفاع الحالي في أسعار الخام، والذي بدأ الأربعاء "لمخاطر كبيرة في الشرق الأوسط".

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 19% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد "بتدمير" أي سفينة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في الخليج، المنطقة الأساسية لنقل النفط.

من جهتها، أعلنت إيران الأربعاء إطلاق أول قمر اصطناعي عسكري، ما أثار غضب الولايات المتحدة التي اتهمت طهران بتطوير برنامج سري لإطلاق الصواريخ.

وطغى التوتر على التقرير الأسبوعي للوكالة الأمريكية لأنباء الطاقة التي ذكرت أمس أن احتياطات الخام ارتفعت بمقدار 15 مليون برميل الأسبوع الماضي لتبلغ 535 مليونا.


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