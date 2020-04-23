رئيس دولة يدعو مواطنيه للإفطار في رمضان

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دعا رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، اليوم الخميس، جميع المزارعين للإفطار خلال شهر رمضان للحفاظ على صحتهم والإنتاج تزامنا مع انتشار كورونا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الرئيس علي رحمان قال في خطاب للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان: "إن الحفاظ على الصحة العامة والأمن الغذائي مبرر شرعي لتأجيل الصوم".
وأضاف: "أدعو كل من يعملون في الحقول.. باسم صحتهم وعائلاتهم، ولضمان مصلحة أسرهم، إلى استغلال هذه الرخصة الشرعية وتأجيل الصوم إلى وقت أكثر ملاءمة".
وبالرغم من أن الجمهورية السوفيتية السابقة، البالغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا، إلا أنها طالبت مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي ومانحين آخرين لمواجهة أثر الركود العالمي على اقتصادها.

وأرسلت روسيا، في فبراير االماضي، 2 طن من الأدوية والإمدادات الطبية إلى طاجيكستان كمساعدة إنسانية.

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