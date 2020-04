نسي وزير الصحة في حكومة ويلز في المملكة المتحدة، فوغان غيثينغ، خلال اجتماع أجراه بتقنية فيديو كونفرس، إيقاف تشغيل الميكروفون وقام بإهانة زميلته.

Wales' health minister Vaughan Gething has been left red-faced after being heard criticising fellow Labour colleague Jenny Rathbone during a virtual plenary session https://t.co/rU5w4H1NCZ pic.twitter.com/jXPtJzrHq6