نوال الزغبي تكشف حقيقة ارتباطها بوائل كفوري

23 أبريل 2020 - 12:48 م

قالت الفنانة نوال الزعبي، إنها تربطها علاقة صداقة قوية بالمطرب وائل كفوري، تصل إلى حد التغزل بها، وهي أيضا تتغزل به.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى المصرية": "لا يوجد شيء بينى وبين وائل كفوري، أنا أتغزل فيه وهو يتغزل فيّ لكن في إطار الصداقة".