مؤتمر صحفي عاجل لـ"مدبولي" بشأن الحظر في رمضان

23 أبريل 2020 - 12:25 م

"المصريون "تنقل لكم بثا مباشرا من المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي سيعقده بعد قليل، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، لإعلان مواعيد حظر التجول في شهر رمضان.



ويدرس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 3 سيناريوهات بشأن حظر التجول في شهر رمضان، حيث تنتهي فترة الحظر الثانية، اليوم الخميس، تزامنًا مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة.



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