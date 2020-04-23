» كواليس اجتماع وزير الرياضة بـ"الجبلاية"

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه عقد اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لبحث ترتيبات عودة المسابقات المحلية.

وأضاف "صبحى" في تصريحات تليفزيونية: "لا بد أن يكون لدينا رؤية لما سيحدث في الفترة المقبلة وعقدت اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لوضع سيناريو حول ما سيحدث مستقبلا".

وتابع: "النشاط الرياضي في حاجة إلى 3 أسابيع من أجل التجهيز بشكل جيد، وطريقة إعداد جيدة من أجل استكمال الدوري".


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