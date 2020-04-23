» كواليس اجتماع وزير الرياضة بـ"الجبلاية"

محمد عبد الحارس
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه عقد اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لبحث ترتيبات عودة المسابقات المحلية.
وأضاف "صبحى" في تصريحات تليفزيونية: "لا بد أن يكون لدينا رؤية لما سيحدث في الفترة المقبلة وعقدت اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لوضع سيناريو حول ما سيحدث مستقبلا".
وتابع: "النشاط الرياضي في حاجة إلى 3 أسابيع من أجل التجهيز بشكل جيد، وطريقة إعداد جيدة من أجل استكمال الدوري".
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