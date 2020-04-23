قتلى وجرحى جراء عواصف عاتية بولايتين أمريكيتين

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وكالات- الدويني فولي

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نقلت شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية اليوم، عن مسئولي الطوارئ قولهم، إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء عواصف شديدة اجتاحت ولايتي أوكلاهوما وتكساس الأمريكيتين الأربعاء.

ووفقا للتقرير لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 على الأقل في أونالاسكا بولاية تكساس. وتقع أونالاسكا على بعد نحو 145 كيلومترا إلى الشمال من هيوستن.

وأضاف التقرير نقلا عن مسئولين محليين، أن شخصين آخرين لقيا مصرعهما في جنوب أوكلاهوما.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في هيوستن، إنها سترسل طواقم لمسح مسار إعصار أونالاسكا.

وتزيد هذه العواصف من محنة الولايات المتحدة التي تعاني من وباء كورونا المستجد، حيث تعتبر البلد الأول في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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