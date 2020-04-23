بأمر الملك سلمان.. النقد السعودية تزف هذه البشرى

23 أبريل 2020 - 11:05 ص

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودية، اليوم الخميس، البنوك والمصارف بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لجميع المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم.

وتضمن التوجيه تأجيل السداد ابتداء من شهر أبريل من العام 2020، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

وأوضحت مؤسسة النقد أن ذلك يأتي بناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهريا للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

واتخذت الحكومة السعودية الكثير من الإجراءات لدعم الاقتصاد والمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات تفشي كورونا.