» اجتماع مهم بـ"اليويفا" لحسم مصير بطولات أوروبا

23 أبريل 2020 - 10:56 ص

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اجتماعًا اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لحسم مصير البطولات الأوروبية.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا رسميًا، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرًا رفضه لفكرة إنهاء البطولات الأوروبية، مطالبًا جميع الاتحادات الوطنية باستكمال بطولاتها.

وتسبب فيروس كورونا مؤخرًا في إيقاف مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، بجانب الدوري الخمس الكبرى " الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي)، ومعظم الدوريات في أوروبا.