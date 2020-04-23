  • الخميس 23 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجندي

الجندي: الأزهر قال كلمته خلاص ورفعت الجلسة

مدبولي

مؤتمر صحفي عاجل لـ"مدبولي" بشأن الحظر في رمضان

تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين

تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين

بشرى من الملك سلمان للقطاع الخاص

بأمر الملك سلمان.. النقد السعودية تزف هذه البشرى

عشماوي

"لم نلتفت لاسمه".. مفتي الجمهورية يكشف الستار عن إعدام عشماوي

الوزراء

عاجل.. "الوزراء" يجتمع لمناقشة قرارات شهر رمضان

كيم

زعيم كوريا الشمالية يعود للمشهد برسالة إلى بشار الأسد

الجيش الوطني

أول صورة الإرهابي المصري أبو خالد منير

مفتي الجمهورية شوقي علام

المفتي: "سألت المفتين السابقين وقالولي الكلام ده مبيحصلش"

محمد إمام يفتح النار على محمد رمضان بسبب والده

شاهد..

ماذا فعلت العروس داخل كنيسة في حفل الزفاف

الصفحة الأخيرة

ماذا فعلت العروس داخل كنيسة في حفل الزفاف
ماذا فعلت العروس داخل كنيسة في حفل الزفاف
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد اقتحام حفل الزفاف.. هذا ما حدث للعروسة في شهر العسل

#

عروس تكشف خيانة زوجها "ليلة الدخلة" فكان هذا مصيرها

#

شاهد.. الكاميرات تضبط شابًا وفتاة بفعل فاضح في المدرجات

#

شاهد.. مائدة طعام مشاهير حفل الكاف بالغردقة

تسبب فيروس كورونا في تغيير الكثير من العادات الاجتماعية، وذلك خوفًا من التجمعات البشرية، تحسبًا من الإصابة بالفيروس.

ففي الولايات المتحدة والتي شهدت تفشيًا للفيروس، خاصة في مدينة نيويورك، قررت الكنائس عدم دخول أكثر من 10 أشخاص في حفلات الزفاف من أقارب العروسين.

كانت شبكة "ABC News" الأمريكية، قد نشرت قيام أسرة العروسين بتعليق صور الأصدقاء والأحباء على مقاعد الكنيسة، واصطحب الأب ابنته العروس بين ممرات مقاعد الكنيسة لتشاهد صور الأصدقاء، وكأنها بصحبة الحاضرين في حفل الزفاف.

يأتي هذا في الوقت، الذي كان بعض أصدقائها وقفوا أمام باب الكنيسة في الخارج لمشاركة فرحتها، وعند خروجها قاموا بتشغيل الأبواق في موقف السيارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «الوزراء» يزف بشرى سارة للعاملين بالدولة
» كواليس اجتماع وزير الرياضة بـ"الجبلاية"
» الصين تتبرع لمنظمة الصحة العالمية بـ 30 مليون دولار
» اليوم.. أول محكمة لضابط استخباراتي سوري سابق
» محمد إمام يفتح النار على محمد رمضان بسبب والده
» الصين تستعد لإنشاء أكبر استاد بالعالم
» اجتماع مهم بـ"اليويفا" لحسم مصير بطولات أوروبا
» الحكومة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في رمضان
» مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة
» ميزة جديدة بـ "فيس بوك" في 75 دولة
» ماذا فعلت العروس داخل كنيسة في حفل الزفاف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية