» ماذا فعلت العروس داخل كنيسة في حفل الزفاف

تسبب فيروس كورونا في تغيير الكثير من العادات الاجتماعية، وذلك خوفًا من التجمعات البشرية، تحسبًا من الإصابة بالفيروس.

ففي الولايات المتحدة والتي شهدت تفشيًا للفيروس، خاصة في مدينة نيويورك، قررت الكنائس عدم دخول أكثر من 10 أشخاص في حفلات الزفاف من أقارب العروسين.

كانت شبكة "ABC News" الأمريكية، قد نشرت قيام أسرة العروسين بتعليق صور الأصدقاء والأحباء على مقاعد الكنيسة، واصطحب الأب ابنته العروس بين ممرات مقاعد الكنيسة لتشاهد صور الأصدقاء، وكأنها بصحبة الحاضرين في حفل الزفاف.

يأتي هذا في الوقت، الذي كان بعض أصدقائها وقفوا أمام باب الكنيسة في الخارج لمشاركة فرحتها، وعند خروجها قاموا بتشغيل الأبواق في موقف السيارات.





LOCKDOWN LOVE: These healthcare workers were only allowed 10 people in the church for their wedding.



Their family surprised them by pinning pictures of their loved ones to the pews, while friends honked horns in the parking lot as they walked outside. https://t.co/FPNexqsMkv pic.twitter.com/NFuPVXx9De