» مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

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وكالات- الدويني فولي

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أعلن مجلس الوزراء أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.
وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتباراً من 26 أبريل 2020 حتى 10 مايو 2020، بكل مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى إستلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومى، والرسالة المرسلة له.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحاً، حتى 4 عصراً خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسئولى المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتى أشاد بها الجميع.

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