المفتي: "سألت المفتين السابقين وقالولي الكلام ده مبيحصلش"

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صدى البلد

الإفتاء

أحمد موسى

شهر رمضان

كورونا

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أنه لا توجد ثمة علاقة بين الدولة وما تصدره الدولة من فتاوى، قائلا: "الفتوى ليس لها شأن بالسياسة".

وأضاف "علام"، خلال حواره لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "تاريخنا لا يوجد به إملاء من أحد، ولا أحد يتدخل فى عمل دار الإفتاء، ولا أحد يتصل بدار الإفتاء لإصدار أي شيء.

وتابع: سألت المفتين السابقين ولم أجد تدخلا فى عملهم، معقبا: "قالولي الكلام ده مبيحصلش، الإفتاء مستقلة بآرائها، موضحًا أن الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي أكد أنه لا إملاءات على المفتي ودار الإفتاء، ولم يقل أحد أن دار الإفتاء مسيسة.

ونوه بأن دار الإفتاء تقدر المصلحة العامة وما يحتاج إليه المجتمع واجب شرعي، وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

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