قراران جمهوريان جديدان لـ "السيسي"

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 230 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب.

وتهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة التجارة بين مصر والسعودية وتحقيق التعاون المشترك فى مجال الرقابة والتفتيش الجمركى من خلال تشديد الرقابة على البضائع والسلع للتأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بها لمحاربة حركة الاستيراد والتصدير غير الشرعية بين البلدين وتسهيل نقل البضائع والسلع بنظام الترانزيت طوال الفترة التى تكون فيها داخل إقليم إحدى الدولتين بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى هذا المجال.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 542 لسنه 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى طشفد بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق العلاقات الثنائية بين جمهورية العربية وجمهورية أوزبكستان وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، وإعفاء مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضى الدولة الأخرى بغرض الزيارة أو الإقامة لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الدخول.


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