» الأهلى يبحث تسويق صالح جمعة

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منحت إدارة النادي الأهلي جهاز الكرة الضوء الأخضر لبدء تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق، تمهيداً لرحيله بنهاية الموسم الجاري، تلبية لرغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أعلن عدم احتياجه لخدمات اللاعب الفنية.

ورفض فايلر مقترح إدارة النادي ولجنة التخطيط بمنح صالح جمعة فرصة جديدة بعد استئناف النشاط الكروي، متمسكاً بقراره بسبب عدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني.

وخاطب مسئولو الأهلي عدداً من وكلاء اللاعبين للبدء مبكراً في تسويق صالح جمعة، أملاً في الحصول من وراءه على مقابل مادي جيد، لتجنب استمراره مُجدداً دون الاستفادة فنياً منه، وهو ما سيمثل خسائر مادية كبيرة على النادي خاصة وأن قيمة عقده مرتفعة.


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