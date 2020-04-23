» إعلامي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

23 أبريل 2020 - 09:25 ص





أعلن الإعلامي ريتشارد كويست إصابته بــ فيروس كورونا، قائلا :"إنه خلال عطلة الأسبوع خضع لفحص وتم تشخيص إصابته بالفيروس".



وأضاف "كويست" خلال فيديو بثته قناة " CNN" الأمريكية ،قائلا : "أنا ممتن وشاكر لأنني لا أعاني أي من الأعراض المروعة التي يعاني منها الآخرون فلا أشعر بضيق في التنفس أو تعب أو غيره من الأعراض".



وتابع: "أعاني فقط من سعال شديد فقط بالإضافة إلى تعرق"، مستكملا : "شكرا للدعم المقدم من الطاقم الطبي الذي ساعدني على تجاوز هذا الأمر، وسنأخذ الأمور ببساطة".

