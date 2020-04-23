» إعلامي شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

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ريتشارد كويست



أعلن الإعلامي ريتشارد كويست إصابته بــ فيروس كورونا، قائلا :"إنه خلال عطلة الأسبوع خضع لفحص وتم تشخيص إصابته بالفيروس".

 وأضاف "كويست" خلال فيديو بثته قناة " CNN" الأمريكية ،قائلا : "أنا ممتن وشاكر لأنني لا أعاني أي من الأعراض المروعة التي يعاني منها الآخرون فلا أشعر بضيق في التنفس أو تعب أو غيره من الأعراض".

وتابع: "أعاني فقط من سعال شديد فقط بالإضافة إلى تعرق"، مستكملا : "شكرا للدعم المقدم من الطاقم الطبي الذي ساعدني على تجاوز هذا الأمر، وسنأخذ الأمور ببساطة".

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