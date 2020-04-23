بـ600 مليار جنيه ..خطة جديدة لتأمين سيناء

23 أبريل 2020 - 09:18 ص

كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، عن 600 مليار جنيه خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية سيناء،معقبا :" ربع الأموال المخصصة لتنمية مصر بالكامل".



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن تأمين سيناء يكون بالتنمية قبل أي شيء آخر، معقبا :" تأمين سيناء بالتنمية و ليس بالجيوش.



وتابع: "لو جبنا جيوش العالم عشان نأمن سيناء مش هتتأمن، هتتأمن فقط بالتنمية"مشيرًا إلى أن القوات المسلحة بأفردها تقوم بإعداد مشاريع تنموية في سيناء بـ300 مليار جنيه،معقبا :" التنمية خطة جديدة وضعها الرئيس لتأمين سيناء".

