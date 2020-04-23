تامر أمين: هنعيد من غير حظر

23 أبريل 2020 - 09:13 ص

هنئ الإعلامي تامر أمين ، المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،قائلا :"كل سنة و الشعب المصري بخير و ديما للأمام " .



وتمني "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أن لا يمر شهر رمضان ، ألا وقد رفع الله بلاء فيروس "كورونا" المستجد عن العالم،قائلا :" إن شاء الله هنعيد من غير حظر" .



وقال "أمين"، :" رمضان مش هيمر إلا وقد رفع الله البلاء الذي تعاني منه الأمة ، ان شاء الله هنعيد من تباعد اجتماعي ، وحشنا التلاصق الاجتماعي بس لازم نحافظ علي الإجراءات لحد ما الغمة ديه تنزاح".

