» كورونا يصيب 9 أشخاص لم يخالطوا مصابين .. والعلماء يصلوا لتفسير غريب

23 أبريل 2020 - 08:48 ص

سلطت مجلة الأمراض المعدية الناشئة الامريكية الضوء على دراسة مثيرة للجدل حاولت تفسير إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا دون أن يخالطوا أحدا .



وقالت الدراسة إنه في يناير الماضي جلس 9 أشخاص في مطعم بالصين ، متباعدين وفق إرشادات السلامة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.



وأشارت الدراسة إلى أنه تم اكتشاف سيدة مصابة بفيروس كورونا لكن الـ9 أشخاص الذين كانوا في المطعم معها أصيبوا أيضا بالمرض دون أن يختلطوا بها وعلى الرغم من ابتعاد طاولات بعضهم بأمتار عنها .



وتوصل العلماء إلى أن السبب الحقيقي لتلك الإصابات هو "التكييف" الذي ثبت أنه نقل رذاذ السيدة المصابة إلى جميع المتواجدين بالمطعم.