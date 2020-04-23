» دعاء صلاح تفجر مفاجأة مدوية عن حنين حسام: حدثت قبل 4 شهور

23 أبريل 2020 - 08:45 ص

دخلت الإعلامية دعاء صلاح على خط الأزمة المثارة بسبب دعوة المدونة حنين حسام للفتيات لتسجيل بعض فيديوهات الرقص عبر تطبيق شهير.



وقالت الإعلامية دعاء صلاح : الفيديو الذي تسبب في حبس حنين حسام أنا عرضته في برنامجي قبل 4 شهور .



وأضافت: وقتها سلطت الضوء على دعوة حنين للفتيات لفتح الكاميرا والرقص أمامها .. وقلت (للأسف وصلنا للمستوى دا).



وتابعت: أنصح دائما بالتوعية الأسرية حتى لا نصل إلى أسوأ من هذا.



وقرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي حبس الطالبة والمدونة حنين حسام 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على الفسق والفجور.