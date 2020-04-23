"متخففوش الملابس" الأرصاد تواصل التحذير

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استمرار سقوط الأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

الطقس

الأرصاد

الإبراشي

الأولى

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، عن حالة الطقس إذا أول يوم بشهر رمضان متوقعا أن درجة الحرارة ستصل لـ36 درجة، وستكون هناك فرصة للعاصفة على الأماكن المكشوفة مع فرص لسقوط الأمطار بشكل خفيف.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذع على فضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون ليوم واحد وستنخفض درجة الحرارة يوم السبت المقبل من 36 درجة لـ25 درجة.

وتابع: "هو يوم واحد اللي هترتفع فيه درجة الحرارة، ودرجة الحرارة يوم الجمعة خلي بالكم ما تخففوش الملابس دلوقتي".

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