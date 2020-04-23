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مجموعة من الشباب أسفل كورنيش النيل..ماذا يحدث

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صورة من الفيديو
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إيمان هاني

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رد صادم من مذيعة الجزيرة على تسريب صور غير لائقة لها

كورنيش النيل

النهار

تامر أمين

كورونا

عرض الإعلامي تامر أمين، صورة صادمة لمجموعة من الشباب أقدموا على تصرف غريب أسفل كورنيش النيل، قائلا:"الدولة عاملة حظر ، و الشباب عازمين بعض تحت الكوبري و عاملين حفلة".

ويظهر في الصورة  خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار الفضائية، مجموعة من الشباب يصطفون أسفل كورنيش النيل بالقاهرة، يشربون المشروبات في تجمعات خرقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقب أمين علي المشهد قائلا : "في بعض الناس بتتصرف تصرفات جنونية بمعنى كلمة جنونية، الناس بتلعب مع الحكومة لعبة حلق حوش وغير الملتزمين هما اللي بيزودوا فترة التزامنا وخنقتنا وحبسنا ".

وأضاف الإعلامي: "بصوا على الصورة.. دا حضراتكم كورنيش النيل قريب من ميدان التحرير شوية، وتحت السور في حتة فاضية متجمعين فيها، واحد صاحب كافيه عمل الفكرة إنه يجيب الكراسي ويحطها تحت الكورنيش ويجيب الشيش والمشروبات وكل حاجة تحت الكوبري، وتعدي فوقيها الدوريات والشرطة ومحدش يشوفهم، إلا لو في دورية في النيل قدامهم طبعا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى أمس.

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