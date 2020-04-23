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بعد تصريحات شقيقه المسيئة للأحمر .. رئيس قناة الأهلي يعلن استقالته

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قناة الأهلي
قناة الأهلي
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أحمد عادل شعبان

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الاهلى

مدحت العدل

محمد العدل

أعلن الدكتور محمد العدل - رئيس قناة النادي الأهلي - عن تركه لموقعه بالقناة نهاية الشهر الجاري.

وقال "العدل" في بيان عبر صفحته بـ"فيس بوك" : لكل بداية نهاية وقد آن اوان الرحيل .. شكرا لكم جميعا شركائى وزملائى فى قناة النادى الاهلى على ايام رائعة قضيتها بينكم و معكم .

وأضاف: وعذرا أرجو قبوله.. ان كنت قد تجاوزت فى حق احدكم ويعلم الله انى لم اقصد إيذاء أحد وكل ما كنت ارجوه شاشة نفخر بها ..بذلت ما استطعت من جهد .. وأفكار للبرامج فى إطار الإمكانات المتاحة لنا .

وأردف: لظرف خاص اضطر آسفا لترك موقعى هذا بنهاية هذا الشهر.. مع تمنياتى بالتوفيق لمن يتولى المسئولية بعدى .. شكرا لكم جميعا فنيين واداريين أمام الشاشة وخلفها وشكرا لإدارة بذلت كل الجهد لتعيننى على ما كنت أحلم به كأهلاوى لقناة نادينا الحبيب.. شكرا لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب .. شكرا مجلس أمناء القناة .. شكرا لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى على ثقتكم الغالية ..
والشكر موصول لجمهورنا ومشاهدى القناة شكرا لمن دعمنا وشكرا لمن انتقدنا .. وارجو ان تغفروا لى اى تقصير بالطبع لم يكن مقصودا
مع تمنياتى لكم وللقناة بالتوفيق فى قادم الايام .

وتأتي استقالة محمد العدل بعد ساعات من تصريحات أطلقها شقيقه الدكتور مدحت العدل بحق النادي الأهلي ، عندما قال في تصريحات مع أحمد موسى: "يوم ماتش الـ6/1 كنت قاعد بتفرج على الماتشات اللي فاز فيها الزمالك على الاهلي 6/0 .

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