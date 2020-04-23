نجم الزمالك يفاجيء الغندور على الهواء: الخطيب الأحرف في تاريخ مصر

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الخطيب

حمادة عبد اللطيف

فاجأ اللواء عادل عبد الواحد - نجم الزمالك في فترة الثمانينيات - الإعلامي خالد الغندور - مقدم برنامج "زملكاوي" بالإشادة بمحمود الخطيب - رئيس الأهلي - عبر شاشة قناة الزمالك الرسمية.

وقال "عبد الواحد" : الخطيب أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية ، لكنه أيضا كان محظوظا بمصطفى عبده و صفوت عبد الحليم ومحسن صالح الذين كانوا يوصلونه للمرمى بأسهل الطرق.

وأضاف: أحرف لاعب أنا عاصرته بشكل شخصي وشاهدته هو حمادة عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق.

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