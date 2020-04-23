  • الخميس 23 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قناة الأهلي

بعد تصريحات شقيقه المسيئة للأحمر .. رئيس قناة الأهلي يعلن استقالته

الغندور

نجم الزمالك يفاجيء الغندور على الهواء: الخطيب الأحرف في تاريخ مصر

ترامب و تميم

ترامب يتصل بـ أمير قطر ويأمره بهذا القرار بشأن الأزمة الخليجية

ضاحي خلفان

تغريدة ضاحي خلفان عن الممارسات غير الشرعية مع النساء تثير الجدل

خالد منتصر

خالد منتصر: الصيام من أجل رفع المناعة جريمة بامتياز

العدل

خناقة بين نجل هيكل و مدحت العدل: الزمالك زيه زي الترسانة والتورماي

الصحة العالمية تحذر من الكمامات

أول دولة أوروبية تنجح في القضاء على كورونا

صابرين

شاهد.. صابرين تثير ضجة: "احنا في جهاد من أجلكم"

صلاح في قائمة تشيلسي أمام نيوكاسيل

أول رد فعل للحكومة البريطانية على شراء السعودية «نيوكاسل»

الإعلامي نشأت الديهي

نشأت الديهي: السيسي وضع رجال الأعمال المصريين أمام مسئوليتهم الوطنية

بعد إعلان إفلاسه .. فنان شهير ينجو من الموت: ملعون أبو الفلوس

الصفحة الأخيرة

زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يعلن إفلاسه: ملعون أبو المرض

#

ابنة شقيقة فنان شهير تروي معاناتها بعد إصابتها بـ كورونا

#

فنان شهير يعلن عن تعافيه من كورونا

#

بعد إعلان مثليته.. حفيد فنان شهير يظهر بـ"حمالة الصدر"

كورونا

زكي فطين عبد الوهاب

يبدو أن المواقف السيئة تلاحق الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب ، فبعد إعلان إفلاسه كشف أنه نجا من الموت بأعجوبة.

وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": أنا تعبت أوي امبارح وجاري أنقذني.

وأضاف: دخلت أنام على 12 وصحيت مفزوع ودايخ ومش قادر آخد نفسي وضغطي كان 72 على 42 والنبض كان 101 في الدقيقة .. حسيت إني هموت.

وأردف: الحمدلله جاري كان صاحي وجابلي دواء يرفع الضغط .. وفي النهاية الصحة الصحة الصحة .. وملعون أبو الفلوس.

و حصد الفنان زكي فطين عبد الوهاب موجة من التعاطف بعدما أعلن عن معاناته من أزمة مادية بسبب عدم قدرته على العمل في ظل كورونا.

وقال "عبد الوهاب" في تدوينة عبر فيس بوك : أنا مخنوق .. جالى مسلسل مع المخرجة الموهوبة "مريم ابو عوف" .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور اقرب للسخرية اخيرا .. بس للأسف الدكتورة بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب "الكورونا" .. لان مناعتى اضعف من الشخص الطبيعي خصوصا بعد جلسات الـ Chemo .

. وأضاف: ورجعنا تانى للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بمناسبة رمضان .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب والعباءة السوداء
» كورونا يصيب 9 أشخاص لم يخالطوا مصابين .. والعلماء يصلوا لتفسير غريب
» دعاء صلاح تفجر مفاجأة مدوية عن حنين حسام: حدثت قبل 4 شهور
» بعد إعلان إفلاسه .. فنان شهير ينجو من الموت: ملعون أبو الفلوس
» الصحة: 34 مصابًا بكورونا في كل مليون مصري
» مريض بكورونا تزوج حبيبته قبل موته بساعات
» كورونا.. الصحة العالمية تعلن سيناريوهات تخفيف إجراءات الحظر
» الرئيس يتلقى اتصالًا من ملك البحرين لتنهئته بشهر رمضان
» الصحة تعلن شفاء 65 مصابًا من كورونا وخروجهم من العزل
» استشهاد معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
» إلزموا هذه الأشياء.. الصحة توضح طرق الوقاية من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية