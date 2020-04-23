تغريدة ضاحي خلفان عن الممارسات غير الشرعية مع النساء تثير الجدل

23 أبريل 2020 - 07:10 ص

أثار ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - موجة من الجدل بعد حديثه عن النساء في عدة تغريدات.



وقال "خلفان" : ما رأيت رجلا يترنم بحب النساء الا وجدته سعيدا...نحن لا نتكلم عن الممارسات غير الشرعية والعياذ بالله نتكلم عما احله الشرع واباحه...تفكير البعض خبيث مثلهم..الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات.



وأضاف: يقول أرسطو : عبقرية المرأة تكمن في قلبها..المرأة لم تخلق لتكون محط اعجاب الرجال جميعهم بل لتكون مصدرا لسعادة رجل واحد.



وأردف: من اقدم على الزواج مبكرا حطم كل الحواجز النفسية بينه وبين المرأة.