تغريدة ضاحي خلفان عن الممارسات غير الشرعية مع النساء تثير الجدل

أحمد عادل شعبان
أثار ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - موجة من الجدل بعد حديثه عن النساء في عدة تغريدات.
وقال "خلفان" : ما رأيت رجلا يترنم بحب النساء الا وجدته سعيدا...نحن لا نتكلم عن الممارسات غير الشرعية والعياذ بالله نتكلم عما احله الشرع واباحه...تفكير البعض خبيث مثلهم..الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات.
وأضاف: يقول أرسطو : عبقرية المرأة تكمن في قلبها..المرأة لم تخلق لتكون محط اعجاب الرجال جميعهم بل لتكون مصدرا لسعادة رجل واحد.
وأردف: من اقدم على الزواج مبكرا حطم كل الحواجز النفسية بينه وبين المرأة.
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