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خالد منتصر

خالد منتصر: الصيام من أجل رفع المناعة جريمة بامتياز

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خالد منتصر: الصيام من أجل رفع المناعة جريمة بامتياز

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خالد منتصر
خالد منتصر
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خالد منتصر

الصيام

واصل الدكتور خالد منتصر تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الأمور الدينية ، مؤكدًا أن القول بأن صلاة الفجر تشفي من الجلطة أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "Ten" : من يمارس الصيام بدعوى أنه يرفع المناعة يمارس جريمة علمية بامتياز ويضر الدين والعلم معا.

وأضاف: الصيام فرض ديني على المسلمين لكن ليس لائقا أن أسوق عبادتي الدينية بمعلومات علمية مغلوطة فهذه إهانة للدين ، لأن الدين ليس هشا للدرجة التي تجعله يحتاج معلومات من هذا النوع لتدعمه.

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