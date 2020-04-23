خالد منتصر: الصيام من أجل رفع المناعة جريمة بامتياز

23 أبريل 2020 - 06:11 ص

واصل الدكتور خالد منتصر تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الأمور الدينية ، مؤكدًا أن القول بأن صلاة الفجر تشفي من الجلطة أمر غير صحيح على الإطلاق.



وأضاف في مداخلة مع برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "Ten" : من يمارس الصيام بدعوى أنه يرفع المناعة يمارس جريمة علمية بامتياز ويضر الدين والعلم معا.



وأضاف: الصيام فرض ديني على المسلمين لكن ليس لائقا أن أسوق عبادتي الدينية بمعلومات علمية مغلوطة فهذه إهانة للدين ، لأن الدين ليس هشا للدرجة التي تجعله يحتاج معلومات من هذا النوع لتدعمه.



