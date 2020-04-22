الصحة العالمية: يجب تغيير عادات الاحتفال في رمضان

قال الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن نحو مليار ونصف مليار مسلم حول العالم يحتفون ببداية شهر رمضان المبارك فى نهاية هذا الأسبوع، وبينما يرتبط هذا الشهر الكريم بعادات اجتماعية ودينية راسخة، تؤثر علينا فى الوقت الحالى جائحة عالمية على نحو فريد وغير مسبوق.

وتابع في بيان له : "سنحتفل في هذا الشهر الكريم بما اعتدنا عليه من شعائر ولكن بطريقة جديدة، وذلك يتطلب منا جميعاً إدخال بعض التغييرات وتقديم بعض التنازلات للحفاظ على صحتنا وصحة مجتمعاتنا وأحبائنا"

وأضاف: تُنفِّذ البلدان حول العالم، لحماية سكانها، تدابير للحدّ من التجمعات الجماهيرية وغيرها من الأحداث الاجتماعية، استناداً إلى تقييم المخاطر الذي تجريه للوضع على أرض الواقع. وهذه التدابير ضرورية لكسر سلاسل انتقال العدوى والوقاية من إصابة أشخاص آخرين. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات مَرَضْية سابقة الوجود والأكثر عُرضة للخطر، تعد هذه التدابير الوقائية بالغة الأهمية ومُنْقِذَة لِلْحَيَاة.