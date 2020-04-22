  • الأربعاء 22 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصحة العالمية تحذر من الكمامات

أول دولة أوروبية تنجح في القضاء على كورونا

صابرين

شاهد.. صابرين تثير ضجة: "احنا في جهاد من أجلكم"

صلاح في قائمة تشيلسي أمام نيوكاسيل

أول رد فعل للحكومة البريطانية على شراء السعودية «نيوكاسل»

الإعلامي نشأت الديهي

نشأت الديهي: السيسي وضع رجال الأعمال المصريين أمام مسئوليتهم الوطنية

85% من دور النشر مهددة بالإفلاس بسبب كورونا

إصابات اليوم

الصحة: إصابة 169 مواطنًا بكورونا ووفاة 12 شخص

هلال رمضان

رسميًا.. الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك (فيديو)

الرئيس السيسي

السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن صلاة التراويح

الزوجان

الأسعد حظًا في العالم.. زوجان لم يعرفا بانتشار فيروس كورونا

ارشيفية

وفاة 41 ألف شخص بسبب كورونا بالمملكة المتحدة

الصحة: إصابة 169 مواطنًا بكورونا ووفاة 12 شخص

آخر الأخبار

إصابات اليوم
إصابات اليوم
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الصحة": 112 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 15 حالة

#

"الصحة " تعلن شفاء 50 ووفاة 9 و171 إصابة جديدة بكورونا

#

تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

#

الصحة: 15 حالة وفاة و139 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة: 34 مصابًا بكورونا في كل مليون مصري
» مريض بكورونا تزوج حبيبته قبل موته بساعات
» كورونا.. الصحة العالمية تعلن سيناريوهات تخفيف إجراءات الحظر
» الرئيس يتلقى اتصالًا من ملك البحرين لتنهئته بشهر رمضان
» الصحة تعلن شفاء 65 مصابًا من كورونا وخروجهم من العزل
» استشهاد معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال
» إلزموا هذه الأشياء.. الصحة توضح طرق الوقاية من كورونا
» تقرير صادم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا بإفريقيا
» بيان من "النقل" بشأن تأخر مشروعات السكك الحديد والمترو
» السيسي عن سيناء: أنفقنا فيها 600 مليار جنيه
» سلطنة عمان تقرر تأجيل أقساط القروض 3 أشهر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية