القوات المسلحة تهنئ "السيسي" بحلول شهر رمضان

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أحمد سالم

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بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيـة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1441 هـ

وجاء في الرسالة:

الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أهنىء سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعياً الله عز وجل أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء ، وأن يجعله شهر خير وبركة على وطننا المفدى وشعب مصر العظيم.

كما يسرنى أن أنقل إلى سيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذا الشهر المبارك ، وتأكيدهم على الوقوف خلف قيادتكم لمسيرة الوطن ، حماة لمصر وشعبها ، أمناء على المسئولية وأوفياء للمهام التى توكل إليهم متمسكين بالقيم والمبادىء السامية التى دعا إليها هذا الشهر الكريم فى الصبر وتحمل المشاق والتضحية فى سبيل المبدأ والعقيدة طاعةً لله عز وجل.

رعاكم الله ووفقكم إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها وحفظ الله وطننا وشعبنا العظيم .

وكل عام وأنتم بخير .

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1441هـ .

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .


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