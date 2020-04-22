» استشهاد معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال

22 أبريل 2020 - 07:05 م

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن معتقلا، استشهد، الأربعاء، إثر تعرضه لنوبة إغماء، وتأخر إدارة السجن الإسرائيلي، في عملية إنعاشه.

وقال النادي (غير حكومي)، إن المعتقل يدعى نور البرغوثي (23 عاما)، وتوفي في مستشفى سجن النقب الإسرائيلي، (جنوب).

والبرغوثي من سكان بلدة "عابود" بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية، ومحكوم بالسجن 8 سنوات.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن استشهاد "البرغوثي".

وأشار إلى أن المعتقل تعرض لنوبة إغماء، واستشهد إثر تأخر في عملية انعاشه من قبل إدارة السجن، بحسب البيان.

وقال نادي الأسير، إن استشهاد البرغوثي، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 223، منذ العام 1967. -

