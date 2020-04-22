السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن صلاة التراويح

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السيسي

غلق المساجد

الصلاة في المساجد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية التزام المواطنين بإجراءات الحظر، قائلًا :" إن شاء الله إحنا بخير وسلام بس مزيد من الحرص خلال الفترة المقبلة".

وعلق على الصلاة وأداء التراويح في المساجد، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة، قائلًا: "الفيروس من ربنا.. وربنا أراد أن يكون تأثيره على البشرية.. وأرجوا أن الناس فيما يتعلق بالصلاة في رمضان.. أن يتفهموا ان الرأي ليس دينيًا وفقهيًا فقط، بل رأى طبى ورأى دينى.. الاتنين مع بعض والمصلحة تقتضى ذلك.. وأن نكون موجودين وان نتحرك في عملية العزل وعدم الاختلاط بما فيها المساجد أن تستمر حتى الشهر القادم".

وتابع الرئيس: "إنشاء الله خير وافضل وأفضل وربنا يكون موجود معانا ويساعدنا، لأننا نستحق المساعدة.. نحن في مصر كقيادة وحكومة نستحق المساعدة بمبادئ واخلاقياتها وحرصها على أمن وسلامة وتقدم أهلها.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

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