فيديو/ خناقة وسيارة شرطة تدهس المارة.. ماذا يحدث في مدينتي؟

22 أبريل 2020 - 05:48 م

اندلعت مشاداة بين أفراد أمن "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، وبين شباب يقودون سياراتهم بطريقة تشكل خطرًا على المارة والسكان، بسبب السرعة المتهورة والاستعراض بالسيارات.

وأوقف أمن المدينة السيارات وأبلغوا الشرطة عن الواقعة، إلا أن أحدهم انطلق بالسيارة عندما وقف أمامه أفراد الأمن وفر هاربًا داهسًا كل من وقف أمامه.

وفي أثناء ذلك حاولت سيارت الشرطة إيقافه إلا أنها كادت أن تتسبب في كارثة حيث دهست المارة وأفراد أمس كانوا متوقفين على الرصيف واصدمت بكشك الأمن.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على أفراد أمن اعترضوا على قيامهم بالقيادة الخطرة داخل أحد الأماكن مما يعرض حياة السكان للخطر.

وبإحالتهم إلى النيابة العامة، تم الإفراج عنهم بضمان محل إقامتهم، وتكليف مباحث شرطة قسم التجمع الأول بعمل تحريات عن الواقعة.