» تقرير صادم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا بإفريقيا

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كشفت منظمة الصحة العالمية، عن زيادة بنسبة 45? في عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" خلال أسبوع عبر القارة الإفريقية، حيث استبعدت المنظمة أجزاء من شمال إفريقيا مثل مصر.

وفي أحدث تقاريرها عن الوضع الإقليمي، أشارت المنظمة إلى زيادة بنسبة 38? في عدد الوفيات في القارة، وذلك بعد شهرين من تسجيل أول إصابة بالفيروس المستجد في القارة.

وتابعت أن الدولتين الوحيدتين في إفريقيا اللتين لم تسجلا أي حالات هي جزر القمر وليسوتو.

وقالت إنه حتى أمس الثلاثاء، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي لحالة الإصابة بلغت 15394 حالة مؤكدة بكوفيد 19، مع 716 حالة وفاة، في 45 دولة متضررة في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أن من بين 45 دولة ظهرت فيها حالات، 9 دول (حوالي 20%) سجلت أكثر من 500 حالة، و12 دولة (27%) سجلت ما بين 100 إلى 499 حالة، و24 دولة سجلت أقل من 100 حالة. وكانت الكاميرون وغانا من بين أحدث الدول التاي سجلت أكثر من 100 حالة لتنضم إلى الجزائر وجنوب إفريقيا في هذه الفئة.


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