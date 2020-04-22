» السيسي عن سيناء: أنفقنا فيها 600 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الدولة أنفقت خلال الفترة الماضية 600 مليار جنيه، لتنمية سيناء، مشيرًا إلى أن عوائد هذه الأموال تحقيق الأمن القومي لمصر.

وأضاف "السيسي" على هامش حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2: "زمايلنا اللي في الإعلام يقولوهم مين ده اللي يدفع 600 مليار جنيه، عوايدها أمن قومي، 600 مليار جنيه، الدولة على نهاية السنة دي نكون خلصنا كل المخطط".

وتابع: "بقول الكلام دا للمصريين عشان يسمعوه مني، بفضل الله منتبهين للمسؤوليات، أتمنى رجال الأعمال يبقوا موجودين، وهتشوفوا دلوقتي مناطق للزراعة والرخام، مش بقول تعالوا اعملوها، تعالوا شاركوا فيها، لو مهتمين بسيناء تعالوا بقولك المشروع خلص تعالى شارك في إدارته والعوائد اللي جاية منه، أنا خلصته، ومستعد نخلص أده 100 مرة".