ضاحي خلفان ينفعل على أحد متابعيه ويعتزل "تويتر"

22 أبريل 2020 - 03:21 م

أعلن الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اعتزاله موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بسبب دخول شهر رمضان الكريم.

وكتب "خلفان" عبر حسابه على "تويتر" :" في رمضان سأعتزل تويتر كالعادة...ولذلك لكل المتابعين ..اقول كل عام وانتم بخير.. ورمضان كريم وتقبل الله صيامكم وقيامكم".

وخرج "خلفان" عن شعوره وانفعل على احد متابعيه بسبب تعليقه، حيث قال المتابع :"الشياطين تتوقف برمضان".

فرد عليه صاحي خلفان بالقول :" انت غبي..الصيام هو ليس الامساك عن الاكل فقط ولكن حتى الكلام".

وسأله آخر :" هل لأن تويتر يفسد الصوم ؟؟!"، فرد عليه :" نعم...الصيام لايكون بالامساك فقط عن الاكل ولكن حتى عن الكلام والمغرد بشر قد يقول ما يفسد صيامه".

وكان الفريق ضاحي خلفان، ، توعد الدول والأشخاص الذين وصفهم بأنهم حاربوهم في الخليج العربي منذ 2011 وحتى الآن.

وكتب "خلفان" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" الدول والأشخاص الذين حاربونا في الخليج العربي من عام 2011 الى الآن.. منذ ان انكشفت نوايا ربيعهم القذر علينا ان نسحقهم الى الأبد".

وتابع ": كل من لايحفظ لخليجنا العربي احتراما يجب ألا نحترمه.. وكل من لا يحترم الدول الصديقة لنا يجب ألا نحترمه..عدو صديقي عدوى".

وأضاف في تدوينة أخرى :" من كان حليفا وداعما لامتنا العربية فنحن معه ومن كان مواليا لغير العرب فسندعسه بكل ما اوتينا من قوة طالما يعمل لتدمير المشروع التضامني العربي القومي".

وتابع :" أقبح من عرفه التاريخ العربي المعاصر من تنظيمات الاخوان وما فرخوه من القاعدة وداعش والنصرة.. واقبح ما عرفه التاريخ الفارسي من تنظيمات الحشد الشعبي ..وجيش المهدي وكل من فرخته ايران من جماعات القتل في العراق..واليمن ولبنان وسوريا".

واختتم قائلًا :" كل من ادعى انه حزب الله او نصر الله او انصار الله يناصرون ايران الخمينية ...وما الله بناصرهم".



في رمضان سأعتزل تويتر كالعادة...ولذلك لكل المتابعين ..اقول كل عام وانتم بخير ورمضان كريم وتقبل الله صيامكم وقيامكم.?????????????? — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 22, 2020