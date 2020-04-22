أغذية ومشروبات تقلل إحساسك بالعطش في رمضان.. تعرف عليها

22 أبريل 2020 - 02:16 م

يتزامن شهر رمضان المبارك مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ما يجعل الكثير يعانى من العطش ونصح خبراء التغذية ببعض الأطعمة والمشروبات والنصائح التي تقلل من الإحساس منه في أيام رمضان.

ومن أهم هذه النصائح:

1- الابتعاد عن تناول المخللات والبهارات

2- الجلوس في أماكن باردة ومكيفة

3- تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور

4- تقليل تناول الحلويات خاصة في فترة السحور

5- البطيخ سواء عصير أو قطع

6- الحد من تناول المشروبات المنبهة كالقهوة والشاي

7- تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف

8- كوب من عصير الطماطم وتناولها في السلطة في الإفطار

9- تناول الخيار والتفاح والشمام

10- تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار والسحور

11- عصير الكرفس بعد مزجه بالجزر