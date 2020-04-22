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" شاي عشبي" لعلاج كورونا في هذه الدولة

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رئيس مدغشقر
رئيس مدغشقر
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متابعات- أمينة عبد العال

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مدغشقر

كورونا

فيروس كورونا

تبنى الرئيس أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر، علاجا عشبيا محليا زعم أنه يمنع الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ويعالجه، يأتي ذلك تزامنًا مع تخفيف إجراءات الحجر المفروضة في المدن الرئيسية الثلاث.

وأعلن الرئيس في تصريحات صحفية نشرتها "سكاي نيوز": "لقد أجريت الاختبارات وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج، لافتًا إلي أن هذا الشاي العشبي  يعطي نتائج في 7 أيام وارتشف منه وهو يقول سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم أمامكم لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل".

يذكر أن المشروب طوره معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، ولكن لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا كما يم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره.


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