صدمة جديدة من بيراميدز لمسئولى الأهلى

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بدأ مسئولو بيراميدز، في التفاوض مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، للتعاقد مع رمضان صبحي، المعار لصفوف الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

واستغل ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، فترة تواجده في لندن، وتواصل مع مسئولي النادي الإنجليزي لمعرفة شروطهم للتعاقد مع اللاعب الصيف المقبل.  

ويحاول مسئولو بيراميدز إغراء اللاعب بالراتب الكبير الذي سيتقضاه في الفريق، بجانب التواجد بجانب "نسيبه" شريف إكرامي الذي وقع مؤخرا على عقود الانضمام لصفوف بيراميدز.


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