ثلث الأسرة البريطانية تعاني ماديًا بسبب كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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كشفت مؤسسة كانتار البحثية عن أن ثلث الأسر البريطانية في البلاد ستحتاج على الأرجح دعمًا من الحكومة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتجاوز تبعات انتشار فيروس كورونا.

وقالت مؤسسة كانتار البحثية في مسح اجتماعي حسب رويترز، لها إن 44% من البريطانيين الذين يعملون يعتقدون أن وظائفهم باتت أقل أمانًا عما كانت عليه قبل 12 شهرًا، وهي أعلى نسبة سجلتها المؤسسة منذ بدأت إجراء المسوح في أغسطس 2011.

وأضاف المسح، أن الثقة في قوة الاقتصاد البريطاني تتراجع منذ فرض عزل عام فعلي على البلاد في مارس الماضي، إذ قال 65% من المشاركين في المسح إن أداء الاقتصاد أسوأ مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرًا.

وبحسب المسح، قال ستة من كل عشرة أشخاص إن الحكومة تتعامل مع أزمة كورونا بشكل مُرض أو جيد جدا، مما ساعد في زيادة نسبة تأييد السكان للمحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى 54 بالمئة، بارتفاع أربع نقاط مئوية منذ مارس.

وأجرت كانتار مقابلات مع 1118 بالغا من البريطانيين عبر الإنترنت بين 16 و20 أبريل الحالي من أجل المسح.

ودشنت الحكومة حزمة إنقاذ اقتصادي تزيد في المجمل عن نصف تريليون دولار، تشمل سداد ما يصل إلى 80 بالمئة من تكاليف الأجور، للحد من تسريح العاملين.

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