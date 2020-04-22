» اتجاه قوى لإلغاء الدوري بهولندا

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فيروس

كورنا

فاتورة يناير

يعتزم الاتحاد الهولندي لكرة القدم عدم استكمال منافسات هذا الموسم، بعدما أعلنت الحكومة مساء أمس الثلاثاء تمديد حظر إقامة الفعاليات الكبيرة، ومن بينها الفعاليات الرياضية حتى أول سبتمبر، وذلك بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمس الثلاثاء في لاهاي :"لن تقام مباريات كرة قدم احترافية حتى سبتمبر".

وذكر الاتحاد الهولندي في بيان أنه نتيجة لذلك، يعتزم الاتحاد عدم استكمال منافسات الموسم التي توقفت في مارس الماضي.

وأضاف الاتحاد أنه سيتشاور مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قبل اتخاذ القرار، وسيعقد اجتماع بين الأندية والأطراف المعنية يوم الجمعة المقبل للمناقشة بشأن العواقب.


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