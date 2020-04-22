» «المصرية للاتصالات» تزف خبرا سارا لعملائها

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات مد فترة سداد فاتورة أبريل للتليفون الثابت حتى منتصف يونيو المقبل وذلك حرصًا منها على سلامة عملائها خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما أعلنت الشركة استمرار مد فترة سداد فاتورة يناير حتى منتصف يونيو أيضَا، مع تأكيدها في الوقت نفسه على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق My WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay .

يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنًا مع الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.


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