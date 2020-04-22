صادم.. إصابة جميع لاعبي إنتر ميلان بـ "كورونا"

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قال البلجيكي روميلو لوكاكاو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالى، إن هناك 23 لاعبًا في الفريق أصيبوا بأعراض فيروس كورونا يناير الماضي.

وأضاف "لوكاكو" خلال حديث مع كاترين كيركهوفس زوجه مهاجم فريق نابولى ميرتنز عبر "إنستجرام" والتى نقلها تلفيزيون ار تي: أقسم أن 23 لاعبًا من الفريق أصيبوا بحمي وسعال عندما حصلنا على إجازة لمدة أسبوع في شهر ديسمبر ثم عدنا للتدريبات.

وأكمل: عندما لعبنا ضد كالياري بعد 25 دقيقة فقط سقط أحد مدافعينا ولم يقدر علي إكمال المباراة وأغمي عليه.

وأوضح لوكاكو: جميع اللاعبين شعروا بالسعال والحمي وارتفاع درجة الحرارة مرتفعة حتي أنا رغم أننى لم أصب بالسعال والحمي منذ سنوات.

جدير بالذكر أن فريق انتر ميلان لم يعلن إصابة أحد من اللاعبين أو النادي طوال الفترة الماضي علي الرغم من وجوده في مدينة لومبارديا وهي مركز تفشي الوباء العالمي.


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