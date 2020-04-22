السعيد: ديسمبر ميعاد انتهاء أزمة "كورونا"

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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح
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متابعات- أمينة عبد العال

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صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح والمتابعة والإصلاح الإداري بأنه لا أحد يعرف تطورات أزمة "كورونا" حتى الآن لافتة إلى أن الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فيروسات "كورونا"، لافتة إلي أن الدولة وضعت سيناريوهات للتعامل فور الانتهاء من الأزمة في شهر ديسمبر 2020.

وأكدت السعيد أثناء مداخلتها مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "الآن" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز" أن الدولة ستبدأ في تجهيز استثماراتها ومواردها وقطاعاتها للتحرك فور الانتهاء من الأزمة، لافتة إلى أن أسوأ الافتراضات التي وضعتها مصر هي استمرار الأزمة حتى شهر ديسمبر.

وأضافت أن الدولة جاهزة بـ3 سيناريوهات للتعامل مع الأزمة وكل سيناريو له خطة عمل خاصة متمنية ألا تضطر الدولة للتعامل بالسيناريو الأسوأ، مشيرة إلي أن الصادرات الزراعية المصرية لديها وضع أفضل حاليًا وهناك فرصة لتوطين الصناعات ومدخلات الإنتاج في مصر.  

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