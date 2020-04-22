» أمريكا تنتظر الأسوأ لكورونا في هذا الموعد

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حذر مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من موجة أسوأ لفيروس "كورونا" المستجد ستعاني منها الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء المقبل، مؤكدا أنها ستكون أكبر بكثير من الموجة الأولي لأنها ستبدأ علي الأرجح مع موسم الأنفلونزا.

وأشار ردفيلد في تصريحات صحفية نشرتها "سكاي نيوز" إلي أن هجوم الفيروس علي الولايات المتحدة سيكون أكثر صعوبة مما مرت به حيث سيكون وباء الكورونا ووباء الأنفلونزا في نفس الوقت، لافتًا إلي أن نظام الرعاية الصحية سيكون تحت ضغط كبير أكبر مقارنة بموجة التفشي الدولي.

جدير بالذكر أن وباء "كوفيد 19" ظهر في الصين في أواخر العام الماضي، وأصيب حوالي 810 آلاف شخص فيما تجاوزت الوفيات 45 ألف شخص.

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