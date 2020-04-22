رسالة مؤثرة .. أمير سعودي يعلن مغادرة تويتر

22 أبريل 2020 - 10:44 ص

ودّع الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد متابعيه على تويتر، بالتوقف عن التغريد، طيلة أيام الشهر الفضيل.

وأضاف بن مساعد :" أستودعكم الله .. ونلتقي إن شاء الله بعد رمضان .. تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال ورفع عنّا وعن العالم هذا الوباء وحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجزاهم عنّا خيرًا .. كل عام وأنتم بخير وشهركم مبارك مسبقًا".

وكان بن مساعد قد أعرب عن أسفه في إحدى تدويناته عن قيام البعض من متابعيه بفرض عبارات معينة لأجل كتابتها في تدويناته قائلا : " نماذج لتغريدات تخاطبني .. " ليتك لم ترد .. كان ينبغي أن ترد على فلان بكذا ..كان يفترض أن تقول كذا .. لا هكذا.. لو أنك كتبت هذه الكلمة .. لو غيرت الجملة".

وتابع في رده على هذه الظاهرة في تويتر :" يا حبيب قلبي أعطيك الباسوورد تغرد بدالي..؟ هل أنا أتدخّل في ما تقول؟ أكتب رأيي لا رأيك.. أقول ما أرغب لا ما ترغب .. صعبة".