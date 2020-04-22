القبض على "جزار داعش".. مغنى راب مصري

22 أبريل 2020 - 10:14 ص

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أحد المطلوبين من مقاتلي تنظيم داعش، منوهة أنه مصري الجنسية، واعتقل في بلدة ألمريا الأسبانية.

وقالت الشرطة في بيان، لها إن المطلوب كان قد دخل إسبانيا بشكل غير رسمي في الفترة الأخيرة، حيث تم القبض عليه داخل شقة قام باستئجارها.

وبحسب ما ذكرته CNN عن مصدر في الشرطة الإسبانية ، فإن المعتقل هو عبدالمجيد عبدالباري، أحد مطلوبي داعش في أوروبا، بالإضافة إلى اعتقال شخصين آخرين في المنزل، حيث تعتقد السلطات أنهما رافقا عبدالباري خلال رحلته إلى البلاد.

من جانبه صرح المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا، مايلز كاجينز، أن الشرطة الإسبانية اعتقلت مغني الراب البريطاني عبدالمجيد عبدالباري، وهو جزار مزعوم لداعش.