  • الأربعاء 22 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:26 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ضاحي خلفان

وصفه بالشيطان.. وضاحي خلفان يوجه له رسالة موجعة

الشوبكي: طرابلس ليست إخوانية.

الشوبكي: طرابلس ليست إخوانية.. ومصر قادرة في التواصل مع " السراج"

موقع الجريمة

مجزرة بدولة عربية.. يذبح زوجته ويقتل شقيقه و7 آخرين

رسالة مؤثرة .. أمير سعودي يعلن مغادرة تويتر

رسالة مؤثرة .. أمير سعودي يعلن مغادرة تويتر

ارشيف

مدرب دجلة السابق: "شيكابالا أفضل من صلاح"

القبض على "جزار داعش".. مغنى راب مصري

القبض على "جزار داعش".. مغنى راب مصري

تركي الحمد :حان الوقت للتخلص من هذا الأمر

تركي الحمد: حان الوقت للتخلص من هذا الأمر

عملية دهس في إسرائيل

شاهد.. عملية دهس في إسرائيل

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الملك سلمان

الملك سلمان يزف بشرى سارة لجميع المسلمين في العالم

في إسبانيا..

القبض على "جزار داعش".. مغنى راب مصري

قضايا وحوادث

القبض على "جزار داعش".. مغنى راب مصري
القبض على "جزار داعش".. مغنى راب مصري
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

الكويت.. القبض على مصري حاول تهريب "حشيش"

#

أصدر فتاوى بقتل العلماء.. القبض على مفتي داعش بالموصل

#

ضربة قوية لـ"داعش".. القبض على نائب "البغدادي"

#

القبض على ماجدة أخطر تاجرة مخدرات بالوراق

داعش

الشرطة الإسبانية

عبد الباري

مغني راب مصري

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أحد المطلوبين من مقاتلي  تنظيم داعش، منوهة أنه مصري الجنسية، واعتقل في بلدة ألمريا الأسبانية.

وقالت الشرطة في بيان، لها إن المطلوب  كان قد دخل إسبانيا بشكل غير رسمي في الفترة الأخيرة، حيث تم القبض عليه داخل شقة قام باستئجارها.

وبحسب ما ذكرته CNN  عن مصدر في الشرطة الإسبانية ، فإن المعتقل هو عبدالمجيد عبدالباري، أحد مطلوبي داعش في أوروبا، بالإضافة إلى اعتقال شخصين آخرين في المنزل، حيث تعتقد السلطات أنهما رافقا عبدالباري خلال رحلته إلى البلاد.

من جانبه صرح المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا، مايلز كاجينز، أن الشرطة الإسبانية اعتقلت مغني الراب البريطاني عبدالمجيد عبدالباري، وهو جزار مزعوم لداعش.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أمريكا تنتظر الأسوأ لكورونا في هذا الموعد
» «الوزراء» يحذر المواطنين من هذا الأمر
» بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن
» دجلة يصدم الزمالك فى صراع الصفقات
» ترامب يعلق على تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
» السعودية.. سائق متهور يسير عكس الاتجاه يدهس عاملاً "فيديو مروع"
» التموين: فتح المخابز خلال رمضان في هذه المواعيد
» فنانة شهيرة تدعم صاحبة فيديو الـ"تيك توك" وتثير الجدل
» حسن شحاتة: كيف تقارنون هذا اللاعب بأبوتريكة؟ ..الماجيكو أفضل في كل شيء
» ظهور أعراض جديدة لمرض كورونا
» نجم الأهلي: الزمالك عرض عليّ شيك على بياض للانتقال له

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية